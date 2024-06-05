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Tüm soruları yanlış cevaplayan öğrenciye altın ödülü verildi: Tüm soruları bilerek yanlış işaretlediği ortaya çıktı

Özel gelişim kursuna tepkiler gerçeği ortaya çıkardı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Liseye Geçiş Sınavı öncesi ödüllü deneme sınavında tüm soruları yanlış cevaplayan bir kız öğrenciye altın ödülü verildi. Tepkilerin hedefi olan özel gelişim kursu müdürü, en başarılı öğrencilerinin tüm soruları bilerek yanlış işaretlediğini ve bu yüzden ödüllendirildiğini söyledi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde hizmet veren özel bir gelişim kursu, yaptığı bir deneme sınavı ile ilginç bir uygulamaya imza attı. Kurs yetkilileri, çeyrek altın kazanmanın iki yolunun olduğunu açıkladı. Tüm soruları yanlış ya da doğru cevaplayan öğrencilere çeyrek altın hediye edileceği bildirildi. Yapılan deneme sınavında, kursun başarılı öğrencilerinden Elif Sude Şenel, tüm soruları bilerek yanlış işaretleyerek çeyrek altın kazandı.

Yanlış anlaşılma tepkilere neden oldu

Kurs sahibi ve müdür Muhammed Tahir Kurt, yanlış anlaşıldıklarını belirterek, tepkiler nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Kurt, "Geçen hafta yapılan LGS sınavı öncesi öğrencilerimizi motive etmek amacıyla altın ödüllü bir deneme sınavı yapmaya karar verdik. LGS sınavından tam bir hafta önce bu altın ödüllü sınavı yaptık. Bu sınavda tüm soruları doğru ya da yanlış cevaplayan öğrencilerimize çeyrek altın ödülünü vereceğimizi duyurduk. Bütün soruları doğru cevaplayan dediğimiz zaman çekinen öğrencilerimiz oldu, biz de dedik ki bütün soruları yanlış da yapabilirsiniz. Bunun ihtimali ise çok çok düşük. Biz bu ihtimali hesapladık, rakam 6 trilyonda bir oluyor. Bir insanın rastgele 90 soruyu sallayarak yanlış yapma ihtimali 6 trilyonda birdir. Bu da şuna denk geliyor. Bin tane dünya insanını yan yana getirip, bir sınav yapsanız, sadece bir kişi bütün soruları yanlış yapabilir. Yani bunun şu an dünyada pek mümkünatı yok. Bunu ancak şu kişi yapabilir, bütün soruları doğru olarak çözen bir kişi yanlış cevabı işaretler. Bir tane çok başarılı öğrencimiz, denemelerde sürekli birinci olan bir öğrencimiz, doğruyu bularak yanlış olanı işaretledi. Biz de bu anlamda kendisine bir çeyrek altın hediye ettik ve gururluyuz. Bunu neden yaptık, öğrenci motivasyonunu arttırmak için, sınav stresini azaltmak istedik. Yani her şeyin illaki doğru ile değil yanlış yapmanın da doğru yapmak kadar zor olduğunu göstermek istedik. Bütün amacımız buydu. Fakat birçok kurumdan, birçok kişiden çok yanlış tepkiler, çok yanlış anlaşılmalar, yanlış tepkiler aldık. Bu yüzden bu açıklamayı yapma gereği duyduk" ifadelerini kullandı.