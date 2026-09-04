Tümamiral: Girne açıklarındaki arama kurtarma en derin sudaki operasyon olarak kayıtlara geçti - Son Dakika
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Tümamiral: Girne açıklarındaki arama kurtarma en derin sudaki operasyon olarak kayıtlara geçti

Tümamiral: Girne açıklarındaki arama kurtarma en derin sudaki operasyon olarak kayıtlara geçti
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Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Küçükatay, KKTC Girne açıklarında batan gemideki arama kurtarma çalışmalarının bölgede bugüne kadar icra edilen en derin sudaki operasyon olduğunu belirtti. Son 48 saatte kaybolan 20 kişiden 4'ünün naaşına ulaşıldığını, enkazın 554 metre derinlikte olduğunu ve çalışmalara 800 personelin katıldığını aktardı.

GİRNE/ Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Baybars Küçükatay, Girne açıklarında batan gemiye yönelik sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının, bölgede bugüne kadar icra edilen en derin sudaki arama kurtarma faaliyeti olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Küçükatay ve Su Altı Harekat Komutanı Tümamiral Eren Günay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan gemiye ilişkin sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına dair TCG Alemdar Arama Kurtarma Gemisi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tümamiral Küçükatay, çalışmalara deniz kuvvetlerinden 800 personelin gemilerde ve deniz hava vasıtalarında katıldığını söyledi.

Ana arama kurtarma gemisi olarak görev yapan TCG Alemdar'ın yanı sıra TCG Işın Arama Kurtarma Gemisi'nin de faaliyetleri desteklediğini aktaran Küçükatay, bölgede deniz dibi, deniz tabanı, su altı, su üstü ve kıyı şeridinde arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Küçükatay, "Son 48 saat içerisinde kaybolan 20 vatandaşımızın 4'ünün naaşına ulaşılmış olup yetkililere teslim edilmiştir." dedi.

Arama faaliyetlerinin su altı robot cihazı ROV ile devam ettiğini belirten Küçükatay, "Bulunduğumuz gemi 3 bin metreye kadar imkan ve kabiliyete sahip olup şu anda enkaz 554 metre derinlikte olup faaliyetlere devam edilmektedir." ifadesini kullandı.

Küçükatay, "Bugüne kadar icra ettiğimiz arama kurtarma faaliyetinin en önemli hususu bu bölgede icra edilen en derin sudaki arama kurtarma faaliyeti olarak kayıtlara geçmesidir." diye konuştu.

Hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyen Küçükatay, "Ben bu vesileyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum." dedi.

Türkiye derin sularda arama kapasitesine sahip sayılı ülkeler arasında

Su Altı Harekat Komutanı Tümamiral Eren Günay da Güney Deniz Saha Komutanlığı harekat kontrolünde arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Çalışmalara 2 arama kurtarma gemisi, 1'inci sınıf dalgıçlar, SAT ve SAS komandoları ile 215 personelin katıldığını belirten Günay, Türk Deniz Kuvvetlerinin derin sularda arama kapasitesine sahip sayılı ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.

Günay, "Türk Deniz Kuvvetleri, üstün teknolojik kapasitesi ve yetişmiş uzman personeliyle bu derin sularda arama kapasitesine sahip harekat icra edilebilen dünyanın 9 ülkesinden birisidir." dedi.

Devletin tüm imkan ve kabiliyetlerinin kullanıldığını belirten Günay, "Devletimizin tüm imkan ve kabiliyetleri kullanılarak, vatandaşlarımıza gece ve gündüz arama faaliyeti icra ederek ulaşmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Günay, hayatını kaybeden vatandaşlar için rahmet ve başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tümamiral: Girne açıklarındaki arama kurtarma en derin sudaki operasyon olarak kayıtlara geçti - Son Dakika

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