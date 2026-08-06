Tümgeneral Aksoytürk\'ten Vali Turan\'a Ziyaret

5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk, Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte gerçekleştirilen ziyarette, Babaeski 1. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Sabri Gökhan Karamürsel ile 55. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Necati Çetinkaya de yer aldı.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tümgeneral Aksoytürk'e teşekkür etti.