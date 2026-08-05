Tuna Nehri\'nde Nazi Batıkları Ortaya Çıktı

Aşırı sıcaklar nedeniyle Tuna Nehri'nde su seviyesi rekor derece düştü. Sırbistan'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Nazi savaş gemisi batığı ortaya çıktı.Tuna Nehri'nde su seviyesinin rekor derecede düşmesi, nehrin geçtiği ülkelerden olan Sırbistan'da İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma birçok gemi batığının gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Sırp medyasının aktardığına göre, meraklı ziyaretçiler Prahovo limanı yakınlarında ortaya çıkan enkazı görmeye gidiyor.

Nazi filosuna ait söz konusu gemilerin enkazı, geçmiş yıllarda da aşırı sıcak yaz aylarında zaman zaman görünür hale gelmişti.

Batıkların, Tuna'nın Sırbistan ile Romanya sınırında yer alan, Avrupa'nın en büyük ve en uzun nehir boğazlarından biri olan ünlü Demirkapı Boğazı yakınlarında yoğunlaşmasının nedeni, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde yaşanan gelişmelere dayanıyor.

Hitler kendi gemilerini batırmıştı

İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'da iktidarda olan Hitler yönetimi, Karadeniz filosunun bir bölümünü burada kendi eliyle taktiksel amaçla batırmıştı. O zamanlar geri çekilme halinde olan Nazi filosu, Sovyet gemilerince takip ediliyordu.

Sovyet donanmasının Tuna'da ilerleyişini durdurmak için Alman ordusu, farklı tip ve boyutlardaki 200 su aracını batırmış, peşindeki düşman gemilerinin ilerlemesini bu şekilde engellemeyi denemişti.

Prahovo yakınlarındaki söz konusu batıklar, özellikle su seviyesinin düştüğü dönemlerde Tuna'daki gemi trafiği için ciddi bir engel teşkil ediyor.

Söz konusu batıklardan en riskli olanlarının nehir yatağından uzaklaştırılması amacıyla Avrupa Birliği (AB) halihazırda bir programa destek veriyor. Sırp devlet televizyonu RTS'nin internet sitesinde yer alan haberlere göre, nehirden çıkarılması planlanan 21 batıktan şu ana kadar 7'si alandan uzaklaştırıldı.

dpa/ ETO,MUK