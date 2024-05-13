AHMET ÜN
(TUNCELİ) - Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Tunceli Belediye Başkanı seçilen Cevdet Konak hakkında 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla soruşturma açıldı.
DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yerel seçimler öncesi bazı konuşmalarında 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Konak, soruşturma kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifadeye çağrıldı.
Son Dakika › Güncel › Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında 'terör örgütü propagandası' soruşturması - Son Dakika
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