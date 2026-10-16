Tunceli Belediyesi sağanak sonrası rögar ve yağmur suyu hatlarında çalışma yürütüyor

Tunceli'de etkili olan sağanak sonrası yaşanan aksaklıkların giderilmesi için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin gece boyunca çalışmalarını kesintisiz sürdürdükleri bildirildi.

Sağanak sırasında ve sonrasında ekiplerin saha mesaisine aralıksız devam ettikleri vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Altyapının yaşattığı olumsuzlukları en aza indirmek ve su akışını düzenlemek adına yağmur suyu hatları ile bacalarda genişletme çalışmaları yürütülürken tıkanan rögar noktalarına da anında müdahale edildi. Fen işleri ile su ve kanalizasyon ekiplerimiz, iş makineleri eşliğinde yol kenarlarındaki kanalları açarak ulaşımın ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmesini önlemek için yoğun bir çaba sarf etti. ?

Yağış nedeniyle yer yer yaşanan su basmalarına ve oluşan aksaklıklara karşı tüm imkanlarını seferber eden ekiplerimiz, altyapı yetersizliklerine rağmen iki gündür sahada tam kadro mücadele veriyor."

Açıklamada, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi ve kent genelinde düzenin yeniden sağlanması amacıyla yürütülen altyapı ve onarım çalışmalarının ihtiyaç duyulan tüm noktalarda kararlılıkla devam edeceği belirtildi.