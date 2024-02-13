Tunceli'de 178 sürücüye hız ihlali cezası - Son Dakika
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Tunceli'de 178 sürücüye hız ihlali cezası

Tunceli\'de 178 sürücüye hız ihlali cezası

Tunceli'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde hız ihlali yapan 178 sürücüye cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik ihlallerinin önlenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Geçen ay yapılan denetimlerde 6 bin 682 araç kontrol edildi ve hız ihlali yaptığı tespit edilen 178 sürücüye ceza kesildi. Denetimler sonucunda 16 sürücünün ehliyetine el konuldu, 16 araç trafikten men edildi ve 112 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

13.02.2024 13:41
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Tunceli'de polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde hız ihlali yapan 178 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik ihlallerinin önlenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Kente giriş noktaları ile ana caddelerde denetim yapan ekipler, geçen ay 6 bin 682 aracı kontrol etti, hız ihlali yaptığı belirlenen 178 sürücüye ceza kesti.

Denetimlerde, 16 sürücünün ehliyetine el konuldu, 16 araç trafikten menedildi, 112 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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