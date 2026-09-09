Tunceli'de 32 yıl önce teröristlerce şehit edilen 13 sivil anıldı
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 9 Eylül 1994'te teröristlerce şehit edilen 13 sivil için anma programı düzenlendi.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 9 Eylül 1994'te teröristlerce şehit edilen 13 sivil için anma programı düzenlendi.
İlçenin Ulukale köyünde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda şehit edilen vatandaşların hayatına dair bilgiler verildi.
Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu programda, şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı.
Anma törenine, Pertek Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mesut Çelik, Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oğuzhan Yılmaz Karadeniz, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Tunceli İl Başkanı Recai Hazar, siyasi parti temsilcileri, bazı dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı.
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