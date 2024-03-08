Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
TUNCELİ - Tunceli'de valilik koordinesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi.
Tunceli'de, valilik koordinesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinliklere Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Emniyet Müdürü Hakan Duman, kurum amirleri ve çok sayıda kadın katıldı. Düzenlenen etkinliklere katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı.
Kadınlar tarafından açılan sergiyi de ziyaret eden Vali Tekbıyıkoğlu, kadınlarla birlikte gökyüzüne balonlar bıraktı.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği - Son Dakika
AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı Mervenur Seyit Beşe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, AK Parti iktidarıyla beraber kadının eğitim alanında ve iş hayatında daha aktif olduğunu söyledi. Beşe, kadın ve erkeğin adalet içinde toplumu inşa edeceğine inandıklarını ve AK Parti'nin kadın haklarına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini belirtti. Ayrıca, AK Parti hükümetiyle kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden hibe ve teşviklerin arttığını vurguladı.
Denizli Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Merve Öğüt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, son bir yılda 315 kadının öldürüldüğünü ve 248 kadının şüpheli şekilde hayatını kaybettiğini belirtti. Öğüt, kadınların yaşam hakkının eşit, özgür ve şiddetsiz olana kadar mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.
Amasya Valisi Yılmaz Doruk, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, son 2 ayda 125 uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini ve 154 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca terör örgütlerine yönelik çalışmalarda 14 şüpheli yakalandığını, organize suç örgütleri ve çetelere yönelik operasyonlarda ise 61 şüphelinin yakalandığını belirtti. Tarihi eser kaçakçılığına karşı da operasyonlar düzenlendiğini ifade eden Doruk, toplamda 68 tarihi eserin ele geçirildiğini söyledi. Ayrıca cinayet, yaralama, hırsızlık gibi asayiş olaylarına yönelik 1106 şüphelinin yakalandığını ve suçların aydınlatılmasında yüzde 87'lik bir başarıya ulaşıldığını aktardı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir işyerinden gerçekleştirilen hırsızlık olayıyla ilgili olarak yapılan titiz çalışma sonucunda A.B., O.B., H.B.B. ve İ.Ç.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şahısların sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Çalınan malzemeler ise işyeri sahibine teslim edildi.
Trendyol Süper Lig'de yer alan İstanbul takımları, internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Siltaş Yapı Pendikspor, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir ve İstanbulspor, kadınların önemine vurgu yaparak kutlama mesajları yayımladı.
Kırşehir'de Aşıkpaşa Mahallesinde sosyal medya sitesinde satış ilanına konulan bir motosiklet, kısa süre sonra çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı ve güvenlik kamerası kayıtlarından 3 şüphelinin motosikleti çalıp bir otomobile yükleyerek Yerköy ilçesine gittiği tespit edildi. U.D. ve İ.D. isimli iki şüpheli, yaşı küçük olmaları nedeniyle ailelerine teslim edilirken, A.D. ise gözaltında tutulmaktadır.
Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir konser düzenledi. Şırnak Üniversitesi Rektörü ve diğer yetkililerin katıldığı konserde, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri çeşitli enstrümanlar eşliğinde performans sergiledi.
Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa Polilsevi'nde düzenlenen programda kadın polislerle bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Aktaş, kadın emniyet personelinin sorumluluklarını ve değerini vurgulayarak, tüm kadınların bu özel gününü kutladığını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?