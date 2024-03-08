Tunceli'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı: Kadınlar AK Parti iktidarıyla daha aktif

AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı Mervenur Seyit Beşe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, AK Parti iktidarıyla beraber kadının eğitim alanında ve iş hayatında daha aktif olduğunu söyledi. Beşe, kadın ve erkeğin adalet içinde toplumu inşa edeceğine inandıklarını ve AK Parti'nin kadın haklarına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini belirtti. Ayrıca, AK Parti hükümetiyle kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden hibe ve teşviklerin arttığını vurguladı.