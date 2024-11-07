Tunceli'de Afet Bilinçlendirme Seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunceli'de Afet Bilinçlendirme Seferberliği

Geniş Video İzle

Tunceli'de AFAD ekipleri, vatandaşlara afet bilinci kazandırmak için kapı kapı dolaşıyor.

07.11.2024 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem uzmanlarının uyardığı kentte, kapı kapı dolaşarak vatandaşları bilgilendiriyorlar

TUNCELİ - Deprem uzmanlarının uyardığı Tunceli'de, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatlarıyla birçok çalışma gerçekleştiriliyor. 'Afete hazır ilçe' projesiyle de ilçelerde yaşayan vatandaşlar afetlere karşı bilgilendiriliyor.

Tunceli AFAD, JAK, PAK, MEB AKUB ve Munzur Üniversitesi AFAD gönüllülerinden oluşan ekip, ilçe ilçe gezerek vatandaşlara teorik ve pratik bilgiler veriyor. Çemişgezek ilçesine giden ekipler, okullar, kamu kurumları, esnaflar ve ilçe sakinleri, afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında doğru davranış hareket tarzı, afet farkındalık ve diğer afetler hakkında eğitimler verdi.

"Afetlerde bekleyen değil, afetlerde harekete geçen ol"

Tunceli AFAD Saha Koordinatörü Özgür Aydoğdu, "Tunceli Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatlarıyla 'Afete Hazır İlçe' çalışmaları çerçevesinde 7 ilçemizde programlar gerçekleştirmekteyiz. Bizler ilçelerimizi gezerken çalınmadık kapı, ziyaret edilmedik esnaf kalmayacak şekilde bütün esnaflarımızı, okullarımızı, kamu kurum binalarını gezip afetler hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Afet öncesinde sırasında ve sonrasında nasıl davranmamız gerektiğini anlattık ve sonrasında tatbikatlar gerçekleştirdik. Böylelikle afet kültürü, afet bilinci kültürü oluşturmuş olacağız. Bu anlamda yine valimizin destekleriyle birlikte ilçelerimizde afet müdahale konteynerleri kurulup, muhtemel afetlerde ilçelerimizde görev yapan gönüllerimizle birlikte ilk sıfırıncı dakikadan itibaren müdahale kapasitesini geliştirmek adına böyle de bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı hem il merkezimizde hem de ilçelerimizde yürütmeye devam ediyoruz. Valimizin başlatmış olduğu ve mottomuz olarak kabul ettiğimiz, 'Afetlerde bekleyen değil, afetlerde harekete geçen ol' sloganıyla da bütün ilçelerimizde bu oluşumu devam ettireceğiz" dedi.

"Herkesi AFAD gönüllülüğüne teşvik ediyoruz"

AFAD gönüllüsü Elif Nisa Şen, "Ben AFAD gönüllüsüyüm. AFAD ekibiyle ve AFAD gönüllüleri ile beraber Çemişgezek ilçesine geldik. Esnaf ve halkla konuştuk. Üç tane okul gezdik, kaymakamlığa uğradık ve afetlerle ilgili eğitimler verdik. Tatbikatlar yaptık. Herkesi AFAD gönüllülüğüne de teşvik ediyoruz ve sizleri de AFAD gönüllüsü olmaya çağırıyorum. Ne kadar çok insana ulaşırsak o kadar iyi" diye konuştu.

Gönüllülerden Leyla Aslan ise "Ben Tunceli AFAD gönüllüsüyüm. Bu sene gönüllü oldum. Bugün Çemişgezek'te afetlere karşı halkı bilinçlendirdik. Sadece halkı değil, öğrencilerimizi, kamu personellerini, ayrıca birçok kamu çalışanını bilinçlendirdik. Çemişgezek halkımız bu konuda çok bilinçliydi. Biz de ekstra gelip onlara destek olmaya çalıştık. Herkes birer AFAD Gönüllüsü olabilir. Aslında hepimiz birer gönüllüyüz. Kapı kapı gezdik, vatandaşlarımızı kapı kapı bilinçlendirdik. Depremde neler yapılır, neler yapılmaz. Deprem çantasına ne girer. Etkili bir çalışma oldu" şeklinde konuştu.

AFAD gönüllüsü Zeynep Ergin de "Bugün Tunceli AFAD personelleriyle beraber Tunceli'nin ilçesi olan Çemişgezek'e geldik. Okullar başta olmak üzere birçok kuruma uğradık ve belirli tatbikatlar ve eğitimler vererek çok güzel bilgiler edindik, bilgiler verildik. Bu çerçevede kapı kapı gezerek vatandaşları bilinçlendirdik. Çok güzel bilgiler verdiğimizi düşünüyorum. Herkesi AFAD gönüllüsü olmayı davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Tunceli, Deprem, Eğitim, Sağlık, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de Afet Bilinçlendirme Seferberliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
10:26 Amca Salim Güran ’kravat indirimi’ peşinde Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi Amca Salim Güran 'kravat indirimi' peşinde! Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
08:53 Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren İsrail’i Donald Trump korkusu sardı Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i Donald Trump korkusu sardı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
15:34 Günler sonra sessizliklerini bozdular MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu Günler sonra sessizliklerini bozdular! MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu
15:31 Rize’de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar Rize'de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar
15:27 Prens William’dan Prenses Kate’in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
15:24 Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket
15:13 Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı?
15:10 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye küfür gibi sözler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye küfür gibi sözler
15:05 Kırmızı bültenle aranan Türk’e Atina’da sokak ortasında infaz Kırmızı bültenle aranan Türk'e Atina'da sokak ortasında infaz
15:04 Mardin’de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı Mardin'de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 11:37:57. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de Afet Bilinçlendirme Seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.