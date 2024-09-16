Tunceli'de Asayiş Toplantısı - Son Dakika
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Tunceli'de Asayiş Toplantısı

Tunceli\'de Asayiş Toplantısı

Tunceli'de asayiş toplantısında güvenlik durumu ve suç oranlarındaki azalış değerlendirildi.

16.09.2024 17:20
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Tunceli'de "asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Valilik binasında düzenlenen toplantıda, kentte 6 bin 110 güvenlik personelinin görev yaptığını söyledi.

Tunceli'nin huzuru için ekiplerin 24 saat esaslı çalıştığını vurgulayan Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"İlimizde son 8 ayda 2 bin 29 olay gerçekleşmiş ve bunun da yüzde 97,8'i aydınlatılmış. Mal varlığına karşı meydana gelen suçlarda ise ilimizde yüzde 27'lik bir azalış var. Bunları hırsızlık, gasp, yankesicilik gibi olaylar oluşturuyor ve 256 olay olmuş. Kişilere karşı meydana gelen suçlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9'luk bir azalma var. 869 olay gerçekleşmiş ve aydınlatma oranımız ise yüzde 99,6."

Tekbıyıkoğlu, ekiplerce 2024'de yapılan çalışmalar sonucu 1370 faili meçhul olayın 1330'unun aydınlatıldığını bildirdi.

Trafik denetimlerinin çok önemli olduğuna işaret eden Tekbıyıkoğlu, "Bu sene trafikte sorgulanan 165 bin aracımız var ve bunların 8 bin 880'ine uygun olmayan koşullarından dolayı işlem yapılmış. 1 Ocak-30 Ağustos tarihlerinde yaşanan 274 kazada 259 vatandaşımız yaralanmıştır. Tüm trafik kazalarında bir önceki döneme göre yüzde 8'lik bir azalış meydana gelmiştir. Maalesef trafik kazalarında 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş." dedi.

Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında yüzde 26'lık bir düşüş olduğunu söyleyen Tekbıyıkoğlu, bu anlamda bu sene 245 olayın gerçekleştiğini dile getirdi.

Uyuşturucuyla mücadeleye kararlı şekilde devam ettiklerini belirten Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizde bu iş oldukça alt seviyede ama artmaması için elimizden geleni yapıyoruz. 128 olaya müdahale edildi. Bu 128 uyuşturucu operasyonunda 193 şüpheli yakalandı, 14'ü tutuklandı. Terörle mücadele kapsamında 2024 yılı içerisinde 3 bin 990 operasyonda 70 mağara ve sığınak kullanılmaz hale getirildi. Bu mağara ve sığınaklardan 8 silah, 739 mühimmat, 119 tüp, el bombası, 15 el yapımı patlayıcı, 15 telsiz, 45 kilogram patlayıcı ve çok sayıda gıda maddesi ele geçirildi. 90 şahıs hakkında işlem yapıldı, 11'i tutuklandı. Kentimizde boğulma ve kaçakçılık olaylarına karşı da Jandarma Asayiş Bot Komutanlığını kurduk."

Tekbıyıkoğlu, kente bu yıl 2 milyon turistin geldiğini ve bu durumun da huzur ortamının göstergesi olduğunu vurguladı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Hakan Duman da katıldı.

Kaynak: AA

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