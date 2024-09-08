Tunceli'de bir askeri aracın devrilmesi sonrası yaralanan 5 askerden 3'ü, Tunceli Devlet Hastanesi'ne helikopterle sevk edildi. Olayın ardından sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahalede bulunarak yaralı askerlerin tedavisine başlandı. Olay ile ilgili detaylı inceleme sürüyor.
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9.09.2024 04:39:18. #1.13#
SON DAKİKA: Tunceli'de Askeri Araç Devrildi - Son Dakika
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