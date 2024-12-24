Tunceli'de Avukatlar 'Gağan' Geleneğiyle Yeni Yılı Karşıladı - Son Dakika
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Tunceli'de Avukatlar 'Gağan' Geleneğiyle Yeni Yılı Karşıladı

Tunceli\'de Avukatlar \'Gağan\' Geleneğiyle Yeni Yılı Karşıladı

Tunceli Barosu öncülüğünde avukatlar, 'Gağan' adı verilen gelenekle yeni yılı kutlayarak huzur, hukuk ve adalet temennilerinde bulundu. Etkinlikte dualar edildi ve kültürel mirasın korunması çağrısında bulunuldu.

24.12.2024 17:05  Güncelleme: 17:12
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TUNCELİ'de avukatlar, yeni yılın gelişini 'Gağan' olarak adlandırılan gelenekle kutladı. Avukatlar yeni yıldan 'Huzur, hukuk ve adalet' dileyip, mumlar yaktı.

Alevi geleneklerine göre 28 Aralık-13 Ocak arasında yeni yılın gelişi olarak yüzyıllardır gerçekleştirilen 'Gağan' geleneği, Tunceli Barosu öncülüğünde kutlandı. Avukatlar, davul zurnayla halaylar çekti; huzur, hukuk ve adalet temenni ederek lokmalar dağıtıp, çıralar yaktı. Alevi dedesi de birlik ve beraberlik için dualar okudu. Etkinliğe avukatların yanı sıra birçok kişi katıldı.

Tunceli Baro Başkanı Doğukan Kudat, yeni yılın huzur ve barış getirmesi için bu yıl gağanı kutladıklarını belirterek, "Tunceli'de yüzyıllardır kutlanan bir karnaval, bir bayram. Her yıl tüm coşkuyla kutlanır. Yeni yıl bizde gağanla kutlanır. Gağanın biz ülkeye eşitlik, demokrasi ve adalet getirmesini temenni ediyoruz. Bizler yıllardır avukatlar olarak hukuk mücadelesi içerisindeyiz. Ülkemizde yaşanan tüm hukuksuzlukların karşısında olduk. Ülkemizde ne yazık ki suç oranı giderek artmakta ve avukatlara da çok ihtiyaç duyulmaktadır. Biz gağanın tüm ülkemize adalet ve huzur getirmesini istiyoruz. Biz bu yıl gağanımızı adalete ve kardeşliğe adadık" dedi.

'SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİNE ALINMASINI TALEP EDİYORUZ'

Gağanın, Birleşmiş Milletler Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne alınmasını talep eden Avukat Barış Yıldırım da "Gağan, biliyorsunuz ki biz Alevilerin kadim bir bayramıdır. Bu zaman diliminde yani yılbaşına 1 hafta kala insanlar kapı komşusunu ziyaret eder, ölenlerine dualar eder. Komşusuna ekmeğini paylaşır. Biz de bu kültürel miras gününün ülkemizin de taraf olduğu Doğal Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi ile yine başka bir sözleşme olan Birleşmiş Milletler Somut Olmayan Kültürel Korunması Sözleşmesi hükümlerine göre doğal kültür mirası listesine alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM,TUNCELI

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de Avukatlar 'Gağan' Geleneğiyle Yeni Yılı Karşıladı - Son Dakika

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