Tunceli'de Bir Kişi Ölü Bulundu

Tunceli'de bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.???????
Moğultay Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 2. katındaki dairede yalnız yaşayan Musa Gezici'den haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.
Gezici, itfaiye görevlilerince kapısı açılan dairede yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu.
Sağlık ekiplerince durumu kontrol edilen Gezici'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Gezici'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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