Tunceli\'de Fuhuş Operasyonu: 6 Tutuklama

TUNCELİ merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yaklaşık bir yıl önce açılan 2 masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında oluşturulan özel ekip, masaj salonlarını teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 4 ay süren takipte, işletmeciler ile çalışanların telefon görüşmelerinde fuhuş için şifreli ifadeler kullandıkları ve müşterilerini özel odalarda ağırladıkları tespit edildi. Çalışmalarda ayrıca 9 kadının mağdur olduğu belirlendi.

İŞLETMELERİN FAALİYETLERİNE SON VERİLDİ

Delillerin toplanmasının ardından ekipler, Tunceli merkezli Elazığ, Adıyaman, Bingöl ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla masaj salonları ile şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda prezervatif ve hamilelik testi ele geçirildi. İşletmelere idari para cezası uygulanırken, mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.