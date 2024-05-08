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Tunceli'de örnek davranış: Hasarlı binaların çatılarındaki leylek yuvaları güvenli yere taşındı

TUNCELİ - Tunceli Valiliği tarafından kent genelinde başlatılan, muhtemel bir afet öncesinde hasarlı yapıların tespit çalışmalarının ardından bu yapıların yıkımına başlandı. Bu çerçevede, Çemişgezek ilçesinde yıkım kararı bulunan ev çatılarındaki leylek yuvaları, tespit edilerek güvenli yerlere taşındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürlüğü ekipleri tarafından Çemişgezek'e bağlı Akçapınar köyünde iki farklı evin çatısındaki leylek yuvaları, bulundukları evin bitişiğindeki çatılara hassas bir çalışmayla taşındı. Yuvasının yerinin değiştirildiğini karşı çatıda izleyen leylek, bir süre sonra yuvaya konarak, hiç değişiklik yaşanmamış gibi kısa sürede yeni yerine uyum sağladı.

"Devletimiz yaşayan her canlıya sorumluluk duygusu besliyor"

Yöre sakinlerinden Murat İşcan, "Devletimiz yaşayan insana karşı sorumluluk duyduğu gibi yaşayan diğer canlılara karşıda sorumluluk duygusu beslediğine şahit olduk. Çemişgezek ilçemizde yıkım kararı çıkan ve boşaltılan iki evin çatısındaki leylek yuvaları, Çemişgezek Kaymakamlığı ve Doğa koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin marifetiyle, hemen bitişiğindeki çatılara hassas bir şekilde taşındı. Leylekler daha güvenli olan yuvalarını benimsedi" dedi.

Çalışmadan ötürü emeği geçenlere teşekkür eden Yasin Akın ise "Leyleklerin Yuvaları Doğa koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından hemen yan evin çatılarına taşındı. Ekiplerin duyarlılığı bizleri mutlu etti. Bu hassas ve duyarlı çalışmalarından ötürü Tunceli Valiliğimize, Çemişgezek Kaymakamlığımıza ve Doğa koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerimize çok teşekkür ederiz" diye konuştu.