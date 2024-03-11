Tunceli'de kapalı bulunan köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları sürüyor

Edirne'de Ramazan Ayının İlk Günü Sıcak Pide Talebi

Edirne'de Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlar, sıcak pide yemek isteyerek fırınların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İftar sofralarını pide ile süslemek isteyen vatandaşlar, 20 TL'ye satılan pideleri almak için akşam saatlerinde fırınlara akın etti. Ramazan ayının geleneği haline gelen sıcak pideyi alan vatandaşlar evlerine dönerken, kuyrukta beklemek istemeyenler ise soğuk pide ya da ekmek tercih etti.