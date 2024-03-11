Tunceli'de kapalı bulunan köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları sürüyor
TUNCELİ - Tunceli'de geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarının tamamına yakını ulaşıma açılırken, kapalı bulunan 4 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.
Tunceli'nin yüksek kesimlerinde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde onlarca köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Tunceli Valiliği koordinesinde il özel idaresi genel sekterliğine bağlı çok sayıda ekibin yürüttüğü çalışma sonucu köy yollarının tamamına yakını ulaşıma açıldı. Kar yağışı nedeniyle kapanan Nazımiye ilçesindeki 3 köy ile Ovacık ilçesindeki 1 köy yolunu ulaşama açma çalışmalarına devam ediliyor.
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