TUNCELİ'nin Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan 10 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Tunceli'nin yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışıyla dağlar ve yüksek rakımlı köyler, beyaza büründü. Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi buldu. 2 ilçede ulaşıma kapanan 10 köy yolunda İl Özel İdaresi ekipleri, sabah saatlerinde çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla kapalı köy yollarının tamamı yeniden ulaşıma açıldı.