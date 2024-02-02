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Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisi avlayan şahıslara 345 bin lira ceza - Son Dakika
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Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisi avlayan şahıslara 345 bin lira ceza

Tunceli'de yaban keçilerini avlayan şahıslar, Milli Parklar fotokapanına yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda kimlikleri tespit edilen şahıslara toplam 345 bin 988 lira para cezası kesildi. Yasa dışı avcılıkla mücadele devam edecek.

02.02.2024 19:22
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Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisi avlayan şahıslar kamerada: 345 bin lira ceza

TUNCELİ - Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri avlayan şahıslar fotokapana yansıdı. Şahıslara toplam 345 bin 988 lira para cezası kesildi.

Tunceli'de yaban keçisi avlayan şahıslar Milli Parklar fotokapanına yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda kimlikleri tespit edilen şahıslara toplam 345 bin 988 lira para cezası uygulandı. Yasa dışı avcılıkla mücadelenin süreceği kaydedildi.

Tunceli\'de koruma altındaki yaban keçisi avlayan şahıslara 345 bin lira ceza
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisi avlayan şahıslara 345 bin lira ceza - Son Dakika
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