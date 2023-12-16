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Tunceli'de kuyuya düşen köpek kurtarıldı - Son Dakika
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Tunceli'de kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Tunceli'de iş makinesinin açtığı kuyuya düşen sahipsiz köpek, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köpeği merdiven yardımıyla kurtardı ve ona yiyecek ve su verdi.

Tunceli\'de kuyuya düşen köpek kurtarıldı
16.12.2023 - 16:37,
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Tunceli'de iş makinesinin açtığı kuyuya düşen sahipsiz köpek, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Atatürk Mahallesi'nde yaklaşık 5 metre derinlikteki kuyuya düşen köpeği gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışması başlatan ekipler, köpeği merdiven yardımıyla mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Ekipler tarafından köpeğe yiyecek ve su verildi.

Kaynak: AA
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İtfaiye, Tunceli, Son Dakika

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