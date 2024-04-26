Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kuyuya düşen oğlak, belediye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Emre Balcı'ya ait bir oğlak arazide otlarken yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
Hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan Balcı, durumu belediye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, hayvanı halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.
Balcı, ekiplere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de kuyuya düşen oğlak belediye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?