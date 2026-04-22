Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunceli'de Mezar Görünümünde Boşluk Bulundu

22.04.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Tunceli'de yapılan kazıda mezar görüntüsünde boşluk tespit edildi.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Gülistan Doku soruşturması kapsamında Pertek'in Koçpınar Köyü'nde jandarmanın Ocak 2025'te "yeraltı görüntüleme cihazı" ile yaptığı çalışmalar sonucunda 1.60–1.70 metre uzunluğunda, 70–80 santim genişliğinde ve 80 santim derinliğinde, mezar görüntüsü" tespit edildi. Kemik ya da ceset bulgusuna rastlanmayan boşlukta pet şişe ve poşet bulundu. Koçpınar Köyü sakinlerinden Yaşar Dere, "Nasıl cana kıydılar, nasıl buna cesaret ettiler? Bizi kim koruyacak, bilmiyorum. Vali korumazsa, emniyet korumazsa, devlet korumazsa kim koruyacak bizi?" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Gülistan Doku soruşturması kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tamilatıyla Pertek ilçesine bağlı Koçpınar Köyü'nde 12 Ocak 2025 tarihinde kazı çalışması yapıldı. Söz konusu kazı çalışmasına ilişkin "Yeraltı Görüntüleme Cihazı Arama Sonuç Raporu" soruşturma dosyasına girdi. Yaklaşık iki saat süren çalışmada cihazın uyarı vermesi üzerine bölgede "şüpheli boşluk" tespit edildi.

"Mezar görünümünde boşluk" tespiti

Raporda, tespit edilen alana ilişkin, "Aranan bölge içerisinde YGC cihazının uyarı vermesi ile şüpheli bir boşluk olduğu, bu boşluğun ebatlarının ortalama olarak 1.60–1.70 metre uzunluğunda, 70–80 cm genişliğinde ve 80 cm derinliğinde, mezar görüntüsünde olduğu tespit edilmiştir" ibareleri kayda alındı.

"Gömülüp çıkarılmış olabilir" değerlendirmesi

Raporda en dikkat çekici bölüm ise söz konusu boşluğa ilişkin yapılan değerlendirme oldu. Jandarma personeli raporunda şu ifadeleri kullandı:

"Tespit ettiğim boşluğa bir şahsın gömülüp belli bir süreden sonra çıkarıldığı, bu sürenin yaklaşık 1-2 yıl arasında olabileceği; boşluğa ceset ile birlikte sırt çantası tarzında bir cisim ile silahın da gömülmüş olabileceği, boşlukta meydana gelen oksitlenmenin bu sebeple oluştuğu değerlendirilmektedir."

Kemik ya da ceset bulgusuna rastlanmadı

Raporda, "Tespit edilen boşluk içerisinde herhangi bir insan cesedi ya da kemik parçası tespiti yapılamamıştır" ifadesine de yer verildi.

Savcılık talimatıyla boşlukta kazı yapıldığı, kazı sırasında bazı materyallerin ortaya çıkarıldığı belirtildi. Raporda, "Kazılan bölgede 50 santim derinlikte pet şişe ile siyah renkli poşet parçası çıkmıştır. Toprağın daha önceden kazılması sebebiyle erozyona uğradığı, toprak yapısının yumuşak olduğu ve kolay eşildiği görülmüştür" denildi.

Raporun nihai tespit bölümünde "Kazılan bölgede herhangi bir ceset emaresine rastlanılmamıştır" ifadeleri yer aldı.

"Büyük ihtimalle gizlice getirilip köyümüze gömüldü"

Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Koçpınar Köyü sakinleri, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Köy sakinlerinden Baver Öncel, "Bizim köye gömüldüğü söyleniyor. Bunu gören ya da duyan kimse olmadı mı, onu bilmiyorum. Gece saatlerinde mi yapıldı, o da belirsiz. Açıkçası bunu tek bir kişinin yapabileceğini düşünmüyorum; arkasında daha büyük bir güç olduğunu tahmin ediyorum. Ancak köydeki insanların bu işe destek verdiğine inanmıyorum. Bizim köyden kimse böyle bir şey yapmaz. Köylülerin hepsini tanıyoruz. Eski muhtarlar dahil hiç kimsenin böyle bir şeye karışacağını sanmam. Büyük ihtimalle gizlice getirilip köyümüze gömüldü. Bunu yapanların hepsine lanet ediyorum" dedi.

"Vali işin içinde, devlet bizi korumazsa kim koruyacak?"

Köy sakinlerinden Yaşar Dere de şunları söyledi:

"Nasıl cana kıydılar, nasıl buna cesaret ettiler? Bizi kim koruyacak, bilmiyorum. Vali korumazsa, emniyet korumazsa, devlet korumazsa kim koruyacak bizi? Getirmişler buraya… Şimdi her gün aynı yoldan geçiyoruz. O yoldan her geçtiğimizde gözümüz hep oraya takılıyor; 'Acaba burada mı, acaba buraya mı getirdiler?' diye düşünmeden edemiyoruz. Bunu nasıl yaptılar, nasıl bu kadar vicdansız olabildiler? Biz de kendimizi sorguluyoruz; 'Biz neyi eksik yaptık?' diye. Ama artık elimizden bir şey gelmiyor. İçimiz sürekli orada. O köye her gittiğimizde sanki kendi evladımızı kaybetmiş gibi hissediyoruz. Benim de çocuğum olabilirdi, konuştuğum kişinin de olabilirdi. İnsanın aklı almıyor. Benim kızım da olabilirdi. Vali içinde, emniyet müdürü içinde, devlet hastanesinin müdürü içinde. Eğer onlar korumazsa, sıradan bir vatandaş ne yapabilir ki?"

Kaynak: ANKA

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Gülistan Doku, Tunceli, Pertek, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakmayın 46 yaşında olduğuna Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti
İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetleri aracıyla kokain kolilerinin sevkiyatı kamerada
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı Kartlı ödemelerin tutarı yüzde 49 arttı
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme
Kızgın boğanın makatından boynuzladığı matador ağır yaralandı Kızgın boğanın makatından boynuzladığı matador ağır yaralandı
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada 1 sanık hakkında tahliye kararı Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada 1 sanık hakkında tahliye kararı

14:00
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı
13:58
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır İşte son anketin sonuçları
Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç alır? İşte son anketin sonuçları
13:46
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...
13:04
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
12:33
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
12:20
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
11:27
Öğretmen, polis, hemşire Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zam oranı belli gibi
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 14:04:16. #7.13#
SON DAKİKA: Tunceli'de Mezar Görünümünde Boşluk Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.