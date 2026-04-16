Tunceli'de Munzur Çayı'nda kadın cesedi bulundu.

Munzur Çayı'nın Mavi Köprü mevkisinde kadın cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların çalışmasıyla sudan çıkarılan ceset, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Munzur Çayı'nda yaklaşık 55 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kadın cesedinin tespit edildiği belirtildi.

Cesette oluşan şişlikler nedeniyle kimliğin henüz belirlenemediği bildirilen açıklamada, "Yapılan ilk incelemelerde gözle görülür herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmamış olup, şahsın üzerinde yöreye uygun kıyafetler bulunduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Polis, yaptığı araştırma sonucunda cesedin, Sultan Öz'e (55) ait olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.