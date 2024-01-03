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Tunceli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Tunceli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Tunceli'nin Koyunuşağı köyü Bağın Kaplıcaları yolunda meydana gelen kazada, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Gönül Ekinci hayatını kaybetti, sürücü Şerif Ekinci ise ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tunceli\'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
03.01.2024 - 13:52,
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TUNCELİ'de otomobilin şarampole devrildiği kazada Gönül Ekinci (46) hayatını kaybetti, sürücü eşi Şerif Ekinci (47) ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Koyunuşağı köyü Bağın Kaplıcaları yolunda meydana geldi. Şerif Ekinci idaresindeki 63 ADL 276 plakalı otomobil, sis ve buzlanmanın olduğu yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Şerif Ekinci ile eşi Gönül Ekinci, ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Gönül Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Şerif Ekinci ise Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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