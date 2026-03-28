Tunceli\'de Rafting Şampiyonası Başladı

28.03.2026 12:29
Munzur Nehri'nde düzenlenen şampiyonada 300 sporcu mücadele ediyor, uluslararası yarış için dereceler belirlenecek.

TUNCELİ'de 36 kilometrelik parkuruyla dünyanın en uzun rafting sahaları arasında yer alan Munzur Nehri'nde, Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası 1'inci ayak ve milli takım seçme yarışları başladı. Yarışmanın startını veren Tunceli Valisi Şefik Aygöl, 10 ilden 300 sporcunun yarıştığını belirterek, güzel bir yarış olmasını temenni etti.

Munzur Çayı'nın Mavi Köprü mevkisinde düzenlenen organizasyon, 10 ilden 18 kulüp ve yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor. 36 kilometrelik Munzur Nehri'nde yapılan yarışların ilk gününde sporcular, sprint ve head to head (H2H) parkurlarında zamana karşı mücadele etti. Yarışmanın startını Vali Şefik Aygöl verdi. Sporcular, 500 metrelik parkurda zorlu engellere karşı kürek çekerek iniş yaptı. Yarışmada dereceye giren takımlar, Fransa'nın Pau kentinde 23-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek uluslararası organizasyonda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

'DÜNYANIN EN UZUN İKİNCİ PANKURU'

Vali Şefik Aygöl, Munzur Vadisi'nde önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Ülkemizin en güzel doğa alanlarından birindeyiz, Munzur'un kenarındayız, Munzur Vadisi'nde Munzur Nehrimizin yanındayız. Geçen sene Türkiye Rafting Şampiyonası'nı burada tamamlamıştık. Bu sene de yine bu şampiyonanın ilk ayağı ve milli takım seçmelerinin startını bugün verdik ve evlatlarımız yarışmaya başladı. 10 vilayetimizden 18 kulüp ve 49 takımla beraber yaklaşık 300 tane gencimiz, sporcumuz şu anda yarışmaya başladı. Çok güzel bir ortam var, hava çok güzel, alan çok güzel. Munzur'un tercih edilmesinde önemli bir neden var. Ülkemizin en önemli, en uzun rafting parkuru 36 kilometreyle şehrimizde yer alıyor. Ayrıca kapasitesiyle dünyanın en uzun ikinci parkuru olarak geçiyor. Hem ortam hem alan hem de doğa güzel. Sporcularımız güzel. Kazasız belasız güzel bir yarış olmasını temenni ediyoruz" dedi.

'MUNZUR'UN DEBİSİ OLDUKÇA YÜKSEK'

Rize'den gelerek yarışmaya katılan Ahmet Akif Aslıyüksek ise "Rafting sporunu yaklaşık 8 senedir yapıyorum. Munzur Nehri'ne ikinci gelişimiz. Rize Ardeşen Belediye Spor Kulübü olarak buradayız. Munzur'un debisi oldukça yüksek, raftinge yeterince uygun. İlk yarışımızı yaptık, sprintte birinci olduk. İnşallah devamı da gelecek. Hedefimiz, dünya şampiyonluğu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

