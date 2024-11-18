Tunceli'de Sağanak Yağış, Ovacık'ta Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
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Tunceli'de Sağanak Yağış, Ovacık'ta Kar Yağışı Başladı

Tunceli\'de Sağanak Yağış, Ovacık\'ta Kar Yağışı Başladı

Tunceli'de etkili olan sağanak yağış, Ovacık ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Kar yağışı bazı köyleri beyaza bürüdü, ancak şu ana kadar olumsuz bir ihbar bulunmadığı bildirildi.

18.11.2024 17:28  Güncelleme: 17:30
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TUNCELİ'de sağanak etkili olurken, Ovacık ilçesinin yüksek kesimlerinde yağış yerini kara bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Tunceli'de sağanak etkili oldu. Sağanak, Ovacık ilçesinin yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile ilçenin yüksek kesimlerindeki bazı köyler beyaza büründü. İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre; şu ana kadar bölgeden olumsuz bir ihbar gelmedi. Ayrıca köy yollarının ulaşıma kapanmaması için karla mücadele ekipleri, ilçede hazır bekletiliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de Sağanak Yağış, Ovacık'ta Kar Yağışı Başladı - Son Dakika

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