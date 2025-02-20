Tunceli'de Sokak Hayvanları İçin Toplantı - Son Dakika
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Tunceli'de Sokak Hayvanları İçin Toplantı

Tunceli\'de Sokak Hayvanları İçin Toplantı

Vali Tekbıyıkoğlu, hayvan popülasyonunu kontrol altına almak için toplantı yaptı ve proje açıkladı.

20.02.2025 18:18
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Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı.

Tekbıyıkoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki toplantıda, hayvan popülasyonunun artarak insan hayatını tehdit etmesinin önüne geçmek için bazı kararlar aldıklarını söyledi.

Hiçbir hayvanın yerinin sokak olmadığını belirten Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Sokaktaki hayvanların sayısı arttığı zaman saldırganlıklarının da arttığını hepimiz biliyoruz. Her ne kadar Tunceli'nin sokak hayvanları daha uysal olarak gözükse de geçen sene itibarıyla yaklaşık 600'ün üzerinde sağlık birimlerimize intikal eden ısırılma vakası var. Bunlardan 334 tanesi köpekler münasebetiyle ısırılma vakaları. Yani her gün vatandaşımızın biri sokakta köpekler tarafından ısırılıyor desek istatistikleri doğru tanımlamış oluruz."

Tekbıyıkoğlu, özellikle sokaklarda yaşayan köpekler için kentte bir tesis yapacaklarını dile getirerek, proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Sokaktaki hayvanların her türlü ihtiyacının bu tesiste karşılanacağını belirten Tekbıyıkoğlu, "Hayvanlara daha sağlıklı ortamlar hazırlamak üzerine bir irademiz var. Toplantımızı da bu karar neticesinde nihayetlendirmiş bulunmaktayız. İnşallah daha güvenlikli bir şehir olma yönünde sadece terör ve asayiş olaylarıyla değil, hayvan kaynaklı olayların da önüne geçmek adına kamu esenliğini çok yakın zamanda tesis edeceğiz." dedi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, kurum müdürleri ve vali yardımcıları katıldı.

Kaynak: AA

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