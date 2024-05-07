Tunceli'de teröristlerin kullandığı 27 sığınak ve mağara imha edildi - Son Dakika
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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 27 sığınak ve mağara imha edildi

Tunceli\'de teröristlerin kullandığı 27 sığınak ve mağara imha edildi

Tunceli'nin Hozat ve Nazımiye ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 27 sığınak ve mağara imha edildi. Operasyonlar, Valilik ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. Güvenlik güçleri, zorlu arazi şartlarında özel eğitimli köpeklerin de katılımıyla terör yuvalarını aradı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

07.05.2024 13:46
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Tunceli'nin Hozat ve Nazımiye ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonlarda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 27 sığınak ve mağara imha edildi.

Sarp dağlar, derin vadiler ve ormanlarla kaplı kentte, Valilik ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde terörle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.

Bu kapsamda komandolar, jandarma özel hareket timleri (JÖH) ve güvenlik korucularının katılımıyla kentin en kritik noktalarına operasyonlar düzenleniyor.

Helikopter desteğinde arazide arama yapan güvenlik güçleri, son olarak Hozat'ta "Şehit Savcı Murat Uzun", Nazımiye'de ise "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Ahmet Erol" operasyonlarını gerçekleştirdi.

Zorlu arazi şartlarında görev yapan güvenlik güçleri, özel eğitimli köpeklerin katılımıyla Aliboğazı, Atnalı Anabarınma Alanı, Kuru Dere Mahallesi, Kızılca Mahallesi, Veliağa Mahallesi, Beşik Tepe Mahallesi, Boz Tepe ve Tahar Çayı bölgeleri ile Sülbüs Tepe bölgelerindeki terör yuvalarını aradı.

Dere ve nehirleri, kurdukları halat sistemleriyle aşan komandoların, tırmanış ekipmanları bağladıkları eğitimli köpekleri de su üzerinde karşıdan karşıya geçirdikleri anlar kameralara yansıdı.

Arazide yürütülen çalışma sonucunda dağlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 27 sığınak ve mağaranın yeri tespit edildi.

Güvenli şekilde bu alanlarda yapılan aramalarda, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait 52 fişek ve 4 şarjör, av tüfeği, basma düzenekli 5 el yapımı patlayıcı, 37 G-3 piyade tüfeği fişeği ile şarjörü, 50 piyade tüfeği fişeği, 2 el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, 7 el dürbünü, silah üstü keskin nişancı dürbünü ile çok sayıda teknik ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, delil niteliğindeki malzemelere el koyarak, sığınak ve mağaraları kullanılamaz hale getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de teröristlerin kullandığı 27 sığınak ve mağara imha edildi - Son Dakika

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