Tunceli'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasaklandı - Son Dakika
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Tunceli'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasaklandı

Tunceli\'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasaklandı

Tunceli Valiliği, kent genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasaklama kararı, umuma açık alanlarda gerçekleştirilecek basın açıklaması, miting, protesto eylemi, konser gibi tüm etkinlikleri kapsamaktadır. Yasaklama 10 Haziran saat 23.59'a kadar geçerli olacak.

04.06.2024 00:13
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Tunceli Valiliği, kent genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri??????? 7 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mezkur kanun hükümleri çerçevesinde Valilik ve Kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler dışında Tunceli sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildirisi, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, sinevizyon gösterimi vb. tüm eylem ve etkinlikler 10 Haziran saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasaklandı - Son Dakika

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