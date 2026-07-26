Tunceli'de Uçurumdan Düşen Otomobilde 2 Yaralı
Tunceli'de 200 metrelik uçurumdan düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.
Tunceli'de yaklaşık 200 metrelik uçurumdan Munzur Çayı'na düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Barge yolunda kontrolden çıktı.
Yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobil, daha sonra Munzur Çayı'na düştü.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, Munzur Arama Kurtarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan 2 yaralı, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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