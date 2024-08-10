Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonda, 40 kök Hint keneviri, bir miktar esrar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan B.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, N.D. ve O.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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