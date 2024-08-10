Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Tunceli\'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 40 kök Hint keneviri, esrar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10.08.2024 22:13
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonda, 40 kök Hint keneviri, bir miktar esrar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan B.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, N.D. ve O.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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