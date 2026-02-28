Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda B.U.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin adresi ve aracında yapılan aramada, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 50 bin lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.U.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?