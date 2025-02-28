Tunceli'de Yaban Domuzları Mahalleye İndi

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Tunceli'de, yaban domuzları mahalleye kadar indi

TUNCELİ - Tunceli'de, yiyecek bulmak için mahalleye kadar inen yaban domuzları görüntülendi.

Tunceli merkez Atatürk Mahallesi'nde, yaban domuzları yiyecek aramak için mahalleye kadar indi. Köpeklerle adeta köşe kapmaca oynayan yaban domuzlarının o anları, Elif Bozkurt isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Zaman zaman köpeklere doğru hamle yapan yaban domuzları uzunca bir süre yiyecek aradıktan sonra yeniden ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.