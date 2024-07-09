Tunceli'de Yıldırım İsabet Eden 2 Kişi Yaralandı

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 2 kişi yaralandı.

Kızık köyüne bağlı Kurdeşi mezrasında hayvan otlatan Barış G. ile Olcay Y'ye yıldırım isabet etti.

Köydekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ovacık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayda çok sayıda küçükbaş hayvan da yıldırım isabet etmesi nedeniyle telef oldu.