Tunceli Mazgirt\'te CHP\'li başkanın devraldığı belediyenin 45 milyon lira borcu var

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(TUNCELİ) Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde belediye başkanlığını CHP'nin adayı Ümit Tayhava kazandı. Belediyeyi AKP'den devralan Tayhava, icralar haricinde belediyenin 45 milyon lira borcunun olduğunu açıkladı. Tayhava, "Bu aydan sonra ekonomik olarak sorunlar yaşayabiliriz gelen para ucu ucuna personel maaşlarına yetecek gibi gözüküyor" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde CHP'nin adayı Ümit Tayhava yüzde 52,15 oy alarak Mazgirt ilçesinin yeni belediye başkanı seçildi. CHP'li başkan Ümit Tayhava, AKP'li Başkan Murat Becerikli döneminden kalan borcu açıkladı.

"İCRALAR HARİÇ 45 MİLYON BORÇ VAR"

İlçe belediyesinde bir önceki dönem harcamalarda fahiş fiyatlarla faturaların kesildiğini belirten Mazgirt Belediye Başkanı CHP'li Ümit Tayhava, "Belediyemizin şu an 45 milyon 534 bin lira borç var icralar hariç. İcralarla ilgili bir bilgimiz yok. Ciddi borcumuz var. Bu borçların altından nasıl kalkacağız düşünüyoruz. Bizden önceki belediye başkanının döneminde saçma sapan fahiş fiyatlarla alımlar yapılmış. İller Bankası'ndan 6 ayda bir gelen destek amaçlı 1 milyon 300 bin lira para var. Seçimleri kazanmamızın ardından belediyeye gelen bu paranın bir kısmı personel maaşları ve diğer borçlara dağıtılmış" diye konuştu

"KASADA 390 BİN LİRA PARA VAR"

Alınan malzemelerle ilgili bir bilginin olmadığını sadece faturaların olduğunu söyleyen Tayhava, "Şu an belediye bünyesinde 200 bin lira belediyeye bağlı şirketimizde ise 190 bin lira olmak üzere 390 bin lira kasamızda para var. Belediyenin durumu sıkıntılı. Bakkal defteri gibi bir gider gösterilip fatura kesilmiş. İş eldiveni, boru, çay demliği, tarzında belediyeye yapılan malzeme alımının toplamda 18 bin lira cüzi bir fiyatı olmasına rağmen bu alımlara 333 bin lira fatura kesilmiş. Bu aydan sonra ekonomik olarak sorunlar yaşayabiliriz gelen para ucu ucuna personel maaşlarına yetecek gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.