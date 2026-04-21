Tunceli'nin Eski Valisi Tuncay Sonel Tutuklandı

21.04.2026 21:30
Gülistan Doku’nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Sonel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Sonel, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Cumhuriyet savcılığında sorgulanan Sonel, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlarından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tuncay Sonel, hakimlikteki sorgusunun ardından söz konusu 4 suçtan tutuklandı. Sonel, tutuklanması sonrası Erzurum Şehir Hastanesi'nde yeniden sağlık kontrolünden geçirilip Aziziye 2 No'lu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 12'ye yükseldi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda "Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in TCK'nin 281/1-2 (suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu) maddesinde düzenlenen eylemleri gerçekleştirdiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşıldığı ancak Tuncay Sonel'e ilişkin isnat ve iddiaların kişisel suç niteliğinde olduğu, 5271 sayılı CMK'nin 161/6. maddesi gereğince valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisinin suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu yerdeki İl Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu" belirtilmişti.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan Sonel, açığa alınmıştı.

Sonel, 2017-2020 yılları arasında Tunceli'de görev yapmış ve 17 Nisan'da Elazığ'da gözaltına alınmıştı.

11 zanlı tutuklanmıştı

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gülistan Doku, Tuncay Sonel, Tunceli, Güncel, Suç, Son Dakika

“Köyün neşesi“ engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti "Köyün neşesi" engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti
Amerikalı gezgin Diyarbakır’da protestonun ortasında kaldı Amerikalı gezgin Diyarbakır'da protestonun ortasında kaldı
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rus, Türk veya Çin etkisine girmemeliyiz AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rus, Türk veya Çin etkisine girmemeliyiz
Malatya’da kayıp olarak aranan adam, kayısı bahçesinde ağaca asılı halde ölü bulundu Malatya'da kayıp olarak aranan adam, kayısı bahçesinde ağaca asılı halde ölü bulundu
Trump’ın bir bakanı daha görevden ayrıldı Trump'ın bir bakanı daha görevden ayrıldı
Uşak’ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar Uşak'ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar
Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü Trafikte garip olay: Taksiciye kızan yaya çılgına döndü

21:18
Bakan Gürlek açıkladı Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
Bakan Gürlek açıkladı! Boşanma davalarında devrim niteliğinde değişiklik geliyor
21:14
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
20:44
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
20:16
Tuncay Sonel’den “Gülistan’ın cesedi gizlice gömüldü mü“ sorusuna yanıt
Tuncay Sonel'den "Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?" sorusuna yanıt
19:58
Fenerbahçe’nin ilk 11’i çocukların kaleminden geçti
Fenerbahçe'nin ilk 11'i çocukların kaleminden geçti
19:51
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.
19:15
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
