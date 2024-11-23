Tunceli ve Ovacık\'ta Protesto Gözaltıları

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TUNCELİ ve Ovacık belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının ardından izinsiz protestoya katılan 8 kişi, 2 ayrı suçlamayla gözaltına alındı.

Terör davası nedeniyle hapis cezasına çarptırılan Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından düzenlenen protesto eylemlerine katılan 8 kişi, '2911 sayılı toplantı ve gösteri kanununa muhalefet' ve 'Görevli memura görevini yaptırmamak için direnmek' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM,TUNCELI??