Tuncer Bakırhan: "Ortada Kürt Sorunun Çözümüne Dair Bir Çağrı Var, Fakat İktidar Cephesine Muhatap Kim Belli Değil"

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Çok tartışılmıştı! Bu pozisyonlarda hakemler ne konuştuğu belli oldu

(TBMM)- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Ortada Kürt sorununun çözümüne dair bir çağrı var fakat iktidar cephesinde muhatap kim belli değil. Sayın Bahçeli'nin dediğini bütün dünya alem duyuyor ama Erdoğan duymamazlıktan geliyor. Bahçeli sözünü tekrarlıyor, AKP etrafından dönüyor. Meclis Başkanı da 'Çözüm adresi Meclis'tir' diyor. Gerçekten sormak istiyoruz. Madem atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatacak ve çözüm yeri bugün çatısı altında bulunduğumuz Meclis ise buna engel olan kim sayın Kurtulmuş, bunun cevabını siz verin" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakırhan şunları söyledi:

"İyi haber gündemleriyle bu grupta bir türlü konuşma yapamadık. Siz de takip etiniz geçen hafta yine kayyım atamaları ile güne uyandık. Esenyurt'ta başlayan Batman ve Mardin'de devam eden bir irade gaspıyla karşı karşıya kaldık.

Kayyım atanan kentlere gittik çok garip tablolarla karşılaştık. Belediyelerin önüne bariyerler kurulmuştu, jandarmalar kolluk güçleri belediyenin etrafını çevirmişler. Gaspa karşı halk da sokaktaydı 'irademizi geri istiyoruz bu bir siyasi darbedir kabul etmiyoruz' diye seslerini yükselttiler.

İnsanlar sokakta direnirken, bu haksızlığı darbeyi kabul etmiyorlarken Batman kayyımı ilk iş olarak Kürtçe hizmeti Kürtçe hizmet yürütmeyi durdurdu. Mardin kayyımı gelir gelmez 420 emekçiyi işinden etti. 'Kayyım, Kürt halkına düşmanlıktır' dediğimizde bazıları düşmanlık kelimesinden alınıyorlar. Kayyım değil halklarımız demokrasi istiyor.

"Batman'da çeteler, paramiliter güçler sokağa sürülmüş"

Batman'da bir anne 'elekle su toplayamazsınız' dedi. Kayyım elekle su toplamak değil midir, iki dönem denenmiş iktidar atamalardan dolayı net bir şekilde cevabını almış ama buna defa 3. defa denemeye kalmış. Ayrıca Batman'da başka bir şey daha vardı. Çeteler, paramiliter güçler sokağa sürülmüş. Kim oldukları belli değil. Gençlere, kadınlar saldırıyor yerlerde sürüklüyor. İçişleri Bakanlığı'na soruyoruz, Batman'daki kim olduklarını bilmediğimiz güçler kim cevabını halka verin. Çekin elinizi Batman'dan, çekin elinizi Edip Solmaz'ın anlı şanlı mirasından.

Mardin'de bir vatandaş, 'darbe deyince eskiden Kenan Evren akla gelirdi ama şimdi bu iktidar akla geliyor. 'Aynısı Mardin'de bir vatandaşımız da söylemişti. Halfeti'de belediye başkanımız neden görevden alındı? Bir başka vatandaşın dosyası gerekçe gösterilerek görevden alındı. Bu iktidar asla kumpastan, tuzaktan vazgeçmiyor. Çıkıp 'DEM Parti'nin adaylarını Kandil belirledi' diyor. İnsan biraz sıkılır yalanın da bir ölçüsü var. Dünyanın hiçbir yerinde denenmemiş, 100 bin delegeyle 3 bin aday adayının yarıştığı her yerde basına, kamuoyuna açık belediye eş başkanlarımızı belirledik. Belediye Meclisini de bu sandıklarda belirledik.

"Ne idiği belirsiz sensin, atamış olduğun kayyımdır"

Ne diyor bir de, belediye eş başkanlarımıza 'ne idiği belirsiz' diyor. Ben bunlara cevap vermekten hicap duyuyorum. Bizim idiğimiz belli burada. Adalet, barış, demokrasi isteyen insanlarız biz. Ne idiği belirsiz sensin, atamış olduğun kayyımalardır. Ne idiği belirsiz aç, açıkta olan insanın hakkının hukukunu yemektir. Hırsızlık, yolsuzluk yapmaktır. Bizim defterimizde asla böyle bir şey olmaz. Bizim mücadelemizde böyle şeyler olmaz. Bu topraklarda bin yıllardır yaşayan barış, demokrasi, hak, hakkaniyet mücadelesi veren geleneğiz biz. Ne idiği belirsiz insanlar arıyorsanız kendi çevrenize bakın siz.

"Sarayın aşçısı güzel çorba yapmayınca canı sıkılıyor belediyelerimize kayyım atıyorlar"

Önce minareyi çalıyor sonra kılıfını uyduruyorlar. 'Terör' filan diyorlar tam bir safsata tam bir yalan. Öyle pervasızlaşmışlar ki ayakları bir çakıla değse canları sıkılıyor DEM Partili belediyelere kayyım atıyor. Sarayın aşçısı güzel çorba yapmayınca canı sıkılıyor belediyelerimize kayyım atıyorlar. Bizim partide terör yok, terörist yok. Biz biliyoruz siz Kürtlerin tamamına 'terörist' diyorsunuz. Şimdi yetmedi bu 'etki ajanlığı' yasasıyla muhalif olan herkese 'terörist' demeye çalışıyorlar.

"Mardin'e siyaset kayyımı Mehmet Uçum'u mu aday yapsaydık"

Erdoğan 'yargı dirayetli durdu tebrik ediyorum' dedi. Hangi yargıdan bahsediyor. Dirayet dedikleri apaçık. Kürtlerin, Türklerin emekçilerin yoksulların iradesine kayyım atamaktır. Bir de tebrik ediyor. Erdoğan çıkmış diyor ki 'temiz adaylar gösterseydiniz' bizden temizi var mı temizin ölçüsü nedir. Keşke temizliği ölçen bir alet olsaydı da kimin ak, kimin kara olduğunu hep birlikte anlasaydık. Sayın Erdoğan memlekette terörist yaftası yapıştırmadığınız tek bir insan kaldı mı? Mardin'e siyaset kayyımı Mehmet Uçum'u mu aday yapsaydık. Batman'a ihale kayyımı Cengiz Holding'i mi aday yapsaydık. Biz yapsaydık kim oy verecekti ki bunlara."

Kurtulmuş'un sözlerine yanıt

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un "Bir eli silahta bir eli sandıkta siyaset olmaz" sözlerine de yanıt veren Bakırhan, "Benim elimde hiç silah olmadı, hep siyaset yaptık. Zaten siyaseti demokratik zemini sorunların çözüm adresi olarak gördüğümüz için sizin bu hakaretlerinize yıllardır dayanıyor ve siyaset yapıyoruz. Bu zemine inanmasaydık bu kadar yoğun baskınız, zulmünüz karşısında buralarda olmazdık. Sayın Kurtulmuş halkın iradesine atanan kayyımlara da bir çift sözünüz var mı" dedi.

"Kayyımla ilgilenenler İzmir'de bu 5 canımızla igilenselerdi..."

İzmir'de 5 çocuğun yanarak hayatını kaybetmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tuncer Bakırhan, "Kayyımla böylesine ilgilenenler İzmir de yaşamını yitiren bu 5 canımızla igilenselerdi böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmazdık. Türkiye siyasetinin gündemi bu değil Mehmet Şimşek'in ekonomi politikası Türkiye'yi uçurama götürüyor ama Batmanlı olan Mehmet Şimşek 'Batman benim kentim, iyi yönetiliyordu, en yüksek oyla kadın belediye başkanı seçildi, kente neden kayyım atıyorsunuz' sorusunu sormadı" ifadelerini kullandı.

"Merkez Bankası yetkilileri altılı ganyan oynasaydı daha rahat tuttururlardı"

Asgari ücret tartışmalarına da değinen Bakırhan, "Her asgari ücret tartışıldığında Merkez Bankası yetkilileri önümüzdeki dönem enflasyonun düşeceği yönünde beyanlarda bulunuyorlar. Bir Merkez Bankası yetkilisi, 'gelecekte enflasyonun düşmesini bekliyoruz' diyor. Asgari ücrete zammı tartışıyorsunuz çok fazla vermeyin düşük verin enflasyon düşecek diyor. Bir de aklımızla dalga geçiyorlar. Emin olun Merkez Bankası bugüne kadar 12 defa üst üst enflasyon tahmini tutturamayan Merkez Bankası yetkilisi 13. defa enflasyonun düşeceği konusunda beyanlarda bulunuyor. Bu enflasyon değerlendirmesi yapan Merkez Bankası yetkilileri altılı ganyan oynasaydı belki daha rahat tuttururlardı" dedi.

"Çözüm Amed'dedir, Ankara'dadır"

Konuşmasında ABD seçimlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, "Umarım yeni seçilen ABD yönetimi Ortadoğu'daki, Filistin'deki, Suriye'deki bu çatışmaların diyalogla müzakere ile çözülmesi konusunda irade ortaya koyar. İktidar temsilcileri ısrarla Trump'ın seçilmesini ve bu yeni dönemi bir fırsat çerçevesi penceresinde değerlendiriyorlar. Türkiye için bir fırsat penceresi varsa ki var, Kürt sorunu demokratik yollarla çözerek en büyük fırsat penceresini kendisi kendisine açabilir. Trump'tan medet umarak Washington soluğu almak bu ülke halklarına en büyük kötülüktür. ÇÖzüm Amed'dedir, Ankara'dadır" diye konuştu.

'"Elimi sımsıkı tutun' diyen Kürt halkının iradesine kayyım atadı"

Tuncer Bakırhan, Cumhur İttifakı'nın yeni çözüm süreciyle ilgili açıklamalarıne ilişkin şu görüşleri dile getirdi:

"1 Ekim'den beri Türkiye'de önemli tartışmalar yürüyor. Sayın Bahçeli'nin el uzatmasıyla başlayan ve partimizin de ortaya koyduğu güçlü çözüm iradesiyle toplumda bir umut oluştu. Bütün bu süreçte iktidar cephesinden ne yaşandığını anlatmaya çalışacağım. Sayın Erdoğan Bahçeli'nin açıklamalarından sonra uzun bir süre sessizliğini korudu. En son bu meseleyle ilgili yaptığı konuşmada da 'Kürt kardeşim senden bu eli samimiyetle sımsıkı tutmanı beliyoruz' dedi ama bir hafta geçmeden 'elimi sımsıkı tutun' diyen Kürt halkının iradesine kayyım atadı.

"Bahçeli konuşuyor, Erdoğan önüne set çekiyor"

Yine sayın Bahçeli cephesinden de Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması, kurucu Meclis ruhu, umut hakkı, demokratik siyasetin öneminden bahsetti. Bu açıklamayı önemli bulduğumuzu belirtmiştik. Bahçeli'nin bu açıklamalarından sonra sayın Öcalan'a 3 aylık disiplin cezası verildi, hemen ardından belediyelerimize kayyım atandı. Bahçeli kayyımlar için 'yargı kararı' dedi. Erdoğan ise kayyım savcılarını tebrik etti. Bahçeli konuşuyor, Erdoğan önüne set çekiyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bu ikili arasındaki tartışmalar bereye evrilecek."

"Bir yandan çözüm isteyenler, diğer taraftan kendi içerisinde netleşmemiş Cumhur İttifakı var"

Sorunun çözümüne ilişkin muhalafet partilerinin genel başkanlarının açıklamalarını da önemli bulduğunu söyleyen Bakırhan, şöyle devam etti:

"Türkiye'de ilk defa henüz bir süreç olmasa da bu tartışmaların muhalefet cephesinde bu kadar güçlü karşılık bulmasını önemli buluyoruz. Bu süreçte çözümsüzlük ve inkar siyasetine sarılanlar da oldu. En kolayını seçtiler alacakları üç beş fazla oyu Türkiye'nin demokratik geleceğinin önüne koydular. Hatta adının anlamı 'eşitlik' olanlar 'katliam ve soykırım' çağrıları yapmaktan da geri durmadılar. İşte tablo bu, bir yandan çözüm isteyenler diğer taraftan henüz kendi içerisinde netleşmemiş Cumhur İttifakı var.

Çözümsüzlük gittikçe derinleşiyor. Kürt meselesi ve Türkiye'nin demokratikleşmesi hala orta yerde duruyor. Kürtler çözümü Ankara'da alıyor Ankara çözümsüzlükte ısrar ediyor. Kritik, tarihsel kavşaklarda Türk, Kürt ittifakı bu ülke halklarına büyük katkı sağlamıştır. Geçmişte yaşanan acı tecrübelerden ders alalım geleceği birlikte inşa edelim.

"Kürt sorununun çözümüne çağrı var, muhatap kim belli değil"

Ortada Kürt sorunu çözümüne dair bir çağrı var fakat iktidar cephesine muhatap kim belli değil. Sayın Bahçeli'nin dediğini bütün dünya alem duyuyor ama Erdoğan duymamazlıktan geliyor. Bahçeli sözünü tekrarlıyor, AKP etrafından dönüyor. Meclis Başkanı da, 'Çözüm adresi Meclis'tir' diyor. Gerçekten sormak istiyoruz. Madem atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlacak ve çözüm yeri bugün çatısı altında bulunduğumuz Meclis ise buna engel olan kim sayın Kurtulmuş, bunun cevabını siz verin.

Demokratik çözümü bu ülkeye armağan ederek tarihin en özel yerisnde yer almak önündeki engel nedir sayın Erdoğan'a sormak istiyorum. Sayın Bahçeli grup konuşmasında, 'günü değil, geleceği kurtarmalıyız' dedi. Peki geçmişi inkar ederek geleceği nasıl kurtaracağız, bunun hala cevabını bilmiyoruz. Maden dönem değişti o zaman en önce sayın Bahçeli dilini değiştirsin. Geleceği, zehirli bir dille kuramazsınız. Bizi tehdit etmekten vazgeçin"