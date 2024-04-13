Antalya'daki Tünektepe Teleferik Tesisi'nin periyodik kontrolleri yapılmamış - Son Dakika
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Antalya'daki Tünektepe Teleferik Tesisi'nin periyodik kontrolleri yapılmamış

Antalya\'daki Tünektepe Teleferik Tesisi\'nin periyodik kontrolleri yapılmamış

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca, Antalya'da meydana gelen kazada 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı Tünektepe Teleferik Tesisi'nin ruhsatlandırma sonrası yapılması gereken yıllık periyodik kontrollerinin Odaları tarafından gerçekleştirilmediğini bildirdi. Atmaca, teleferik, asansör ya da diğer kaldırma ve iletme araçlarının periyodik kontrollerinin kamusal alanda hizmet veren akredite kurumlar tarafından yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, tesisin bakımlarının düzenli olarak yapılması ve her gün çalışma öncesi ön kontrollerinin tesis operatörleri tarafından yapılması gerektiğini belirtti.

13.04.2024 01:39
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TMMOB Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca, Antalya'da meydana gelen kazada 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı Tünektepe Teleferik Tesisi'nin ruhsatlandırma sonrası yapılması gereken yıllık periyodik kontrollerinin Odaları tarafından gerçekleştirilmediğini bildirdi.

Atmaca, yaptığı yazılı açıklamada, teleferik, asansör ya da diğer kaldırma ve iletme araçlarının, her türlü iş ekipmanının ilk ruhsatlandırılması, bakımları ve periyodik kontrollerinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Özellikle periyodik kontrol mekanizmasının piyasanın insafına bırakılmaması, bu denetimlerin kamusal alanda hizmet veren akredite kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini her platformda vurguladıklarını aktaran Atmaca, şunları kaydetti:

"Antalya, Sarısu-Tünektepe'de bulunan, imal yılı 2016 olan 8 kişilik kabinli otomatik klemli teleferik tesisinin teknik özelliklerinin, bakım ve tesis operatörlerinin yeterliliği ve sistem donanımlarının uygunluğu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından incelenmiş, 8 Kasım 2017'de düzenlenen ruhsatla, mevcut durumunun korunması koşuluyla çalıştırılmasının 'uygun' olduğu kanaatine varılarak tesis ruhsatlandırılmıştır. Ruhsatlandırma öncesi ilk inceleme 12 ve 13 Aralık 2016'da yapılmış, eksiklikler tespit edilmiş, eksikliklerin giderilmesi neticesinde 16 Ekim 2017'de yapılan inceleme sonucunda söz konusu ruhsatlandırma gerçekleştirilmiştir. Ancak önemle belirtmek isteriz ki söz konusu tesisin ruhsatlandırma sonrası yapılması gereken yıllık periyodik kontrolleri Odamız tarafından gerçekleşmemiş ve Odamıza böyle bir talep gelmemiştir. Ruhsat belgesinde de yer alan 'mevcut durumunun korunması koşuluyla çalıştırılmasının uygun olduğu' ifadesine dikkati çekmek isteriz. Ruhsat aşamasında var olan uygunluğun sürekliliği, ancak bakım ve periyodik kontrollerin eksiksiz yapılmasıyla mümkün olacaktır."

Bu tesislerin, aylık bakımlar dışında belli aralıklarla imalatçı firma veya ithalatçısının belirlediği dönemlerde ağır bakımlarının da aksatılmaması gerektiğinin altını çizen Atmaca, hatta tesisin her gün çalışma öncesi ön kontrollerinin de tesis operatörlerince yapılması gerektiğini vurguladı.

Bakımların yanı sıra periyodik kontrollerin hayati önem taşıdığını ifade eden Atmaca, şu değerlendirmede bulundu:

"TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO) 'İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği' kapsamında uzun yıllardır standartlar kapsamında birçok iş ekipmanının periyodik kontrollerini kamusal denetim anlayışıyla yapmaktadır. Periyodik kontrol mekanizmasının piyasanın insafına bırakılmaması, bu denetimlerin kamusal alanda hizmet veren akredite kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz. TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, ülke genelindeki yaygın örgütlülüğümüz ve yetişmiş teknik personelimiz ile iş ekipmanlarının sağlıklı ve güvenli kullanımına yönelik periyodik kontrollerinin yapılması için kamusal sorumlulukla görev almaya her zaman hazır olduğumuzu da kamuoyunun bilgisine sunarız."???????

Kaynak: AA

İbrahim Atmaca, Antalya, Ulaşım, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'daki Tünektepe Teleferik Tesisi'nin periyodik kontrolleri yapılmamış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'daki Tünektepe Teleferik Tesisi'nin periyodik kontrolleri yapılmamış - Son Dakika
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