Tünel ve Köprü Geçiş Ücretlerine Çifte Zam

(ANKARA) - CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen tünel ve köprülerdeki araç geçiş ücretlerine çifte zam geldi. Bir yandan gişe ücretlerine zam yapılırken diğer yandan da tünel ve köprüleri işleten şirketlere ödenen garanti tutarlarına güncel kur ayarlaması yapıldı" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen tünel ve köprülerdeki araç geçiş ücretlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, "Yaparsa AKP yapar. 1 Temmuz 2026 itibariyle; Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen tünel ve köprülerdeki araç geçiş ücretlerine çifte zam geldi. Bir yandan gişe ücretlerine zam yapılırken diğer yandan da tünel ve köprüleri işleten şirketlere ödenen garanti tutarlarına güncel kur ayarlaması yapıldı" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz, açıklamasında, şunları kaydetti:

"1 Temmuz 2026'dan itibaren geçerli zam ve güncel kur ayarlamasıyla birlikte; Osmangazi Köprüsü'nde; Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 2697 TL'ye çıkıyor. Bu tutarın 1170 TL'si köprüden geçen araç sürücüsü tarafından ödenecek. Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 1527 TL olacak."

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde; Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 279 TL'ye çıkıyor. Bu tutarın 110 TL'si köprüden geçen araç sürücüsü tarafından ödenecek. Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 169 TL olacak.

Avrasya Tüneli'nde; Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 348 TL'ye çıkıyor. Bu tutarın 330 TL'si tünelden geçen araç sürücüsü tarafından ödenecek. Hazinenin şirkete tünelden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 18 TL olacak.

Çanakkale Köprüsü'nde; Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 1170 TL'ye çıkıyor. Bu tutarın 1170 TL'si köprüden geçen araç sürücüsü tarafından ödenecek. Hazine şirkete köprüden geçen araçlar için fark ödemesi yapmayacak.

Ayrıca bu projelerde garanti edilen günlük araç geçiş sayıları tutturulamaz ise, Hazine şirketlere tutturulamayan sayıdaki her araç için; Osmangazi Köprüsü'nde 2697 TL, Çanakkale Köprüsü'nde için 1170 TL, Avrasya Tüneli'nde 348 TL, YSS Köprüsü'nde 279 TL ödemek durumda."