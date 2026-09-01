Tunus, AB ile Anlaşma Gözden Geçirilsin Dedi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Avrupa Birliği (AB) ile ülkesinin ortaklık anlaşmasının gözden geçirilmesi ve kredilerin özel yatırımlara dönüştürülmesi çağrısını yineledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Said, ülkesini ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'u başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Said, görüşmede, aralarında Tunus ile AB arasındaki ortaklık anlaşmasının da bulunduğu birçok anlaşmanın gözden geçirilmesi ve söz konusu ortaklık anlaşmasının "daha dengeli ve daha adil" hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanı, Almanya ile özellikle yükseköğretim, bilimsel araştırma, mesleki eğitim, enerji ve teknolojik yenilik alanlarında işbirliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Said ayrıca kredilerin özel yatırımlara dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, Tunus halkının bu kredilerden faydalanamadığını veya paraların önemli bir bölümünün başka amaçlara yönlendirildiğini ve bunun bedelini Tunus halkının ağır şekilde ödediğini söyledi.

Said, 20 Mart'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde de AB ile ortaklık anlaşmasının "dengeli, daha adil ve hakkaniyetli" olması için gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmişti.

Tunus ile AB arasında 1995'te imzalanan ve 1998'de yürürlüğe giren ortaklık anlaşması, taraflar arasında serbest ticaret bölgesi oluşturdu.

Tunus ile AB, Temmuz 2023'te ekonomi, enerji ve düzensiz göçle mücadele alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan "stratejik ve kapsamlı ortaklık" mutabakat zaptını imzalamıştı. Mutabakat, Tunus'a yönelik mali yardımları da içeriyor.