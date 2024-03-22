Tunus Açıklarında 58 Göçmen Kayboldu

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TUNUS, 22 Mart (Xinhua) -- Son 20 gün içinde Akdeniz'den İtalya'ya geçmeye çalışan en az 58 yasadışı göçmen Tunus açıklarında kayboldu.

Tunus'un özel radyo istasyonu Mosaique FM, Perşembe günkü haberinde, bir sivil toplum kuruluşu olan Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu üyesi İslam Gharbi'nin, "Aynı dönemde Tunus kıyıları üzerinden İtalya'ya varan yasadışı göçmen sayısı 447'yi bularak Şubat ayıyla neredeyse aynı sayıya ulaştı" şeklindeki sözlerine yer verdi.

Gharbi'ye göre bu dönemde Tunus makamları tarafından çoğunluğu Sahra altı Afrika ülkelerinden olmak üzere 1.285 yasadışı göçmen tutuklandı.

Tunus, Avrupa'ya düzensiz giriş yapmak isteyen göçmenlerin başlıca çıkış noktalarından biri. 2023 yılında yaklaşık 17.322 yasadışı göçmen Tunus kıyıları üzerinden İtalya kıyılarına ulaşmıştı.