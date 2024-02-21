Tunus, BMGK\'nın İsrail\'e yönelik saldırılardan sorumlu olduğunu belirtti

Tunus Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin (BMGK) barış ve güvenliği koruma rolünü yerine getiremediğini, bu nedenle İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarından uluslararası toplumun sorumlu olduğunu belirtti.
Tunus Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, BMGK'da Cezayir'in sunduğu Gazze'de acil insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Cezayir'in BMGK'ya sunduğu Gazze'de acil insani ateşkes talep edilen karar tasarısının konseyde kabul edilmemesinin ardından, Tunus, kardeş Filistin'in masum sivil halkına yönelik 4,5 aydır devam eden utanç verici, acımasız ve barbarca saldırıdan uluslararası toplumu sorumlu tutuyor." ifadelerine yer verildi.
BMGK'nın uluslararası barışı ve güvenliği koruma işlevini yerine getiremediği taktirde Filistin halkının yanı sıra tüm bölgenin tehdit altında kalacağı vurgulanan açıklamada, "İşgalci gücün, soykırım suçu işlemesine ve Filistin halkını vatanlarından tasfiye etme planını sürdürmesine izin veren 'veto' hakkının sorumsuzca kullanılmasından uzak durulması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Tunus'un, Filistin halkının meşru tarihi haklarını ve kendi kaderini tayin hakkını yeniden tesis etmek ve Filistin topraklarında başkenti Kudüs olan tam bağımsız bir devlet kurmak amacıyla işgale karşı mücadelesine kararlı ve koşulsuz desteğini teyit ettiği aktarıldı.
Cezayir'in karar tasarısı
Cezayir tarafından sunulan karar tasarısında, Gazze'de acil insani ateşkes sağlanması talep ediliyordu.
Sivillere yönelik her türlü saldırının kınandığı tasarıda, aynı zamanda Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşı çıkılıyordu.
Karar tasarısında, tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yapılırken, Gazze'nin tüm bölgelerine engelsiz insani yardım sağlanması gerektiği vurgulanıyordu.
Tüm esirlerin serbest bırakılması talep edilen karar tasarısında, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e yönelik 26 Ocak'ta aldığı ihtiyati tedbir kararlarına da atıfta bulunuluyordu.
BMGK üyesi 15 ülkeden 13'ünün "evet" oyu verdiği tasarıyı, ABD daimi üye olarak sahip olduğu veto yetkisini kullanarak reddederken, İngiltere "çekimser" kaldı.
ABD, daha önce de ateşkes çağrılarını veto etti
ABD, daha önce 16, 18 ve 25 Ekim 2023 ile 8 Aralık 2023'te BMGK'de Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını veto etmişti.
ABD, BM Genel Kurulunda 13 Aralık 2023'te 153 ülkenin "evet" oyu kullandığı Gazze'de acil insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı için de "hayır" oyu kullanan 10 ülkeden biri olmuştu.
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