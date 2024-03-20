Tunus Cumhurbaşkanı 1467 mahkumu affetti

Kar Payı Vadeden Kuyumcular 15 Kişiyi Dolandırdı

Bursa'da bir kuyumcu, kar payı vereceğini söyleyerek müşterilerinin altınlarını emanet aldı. Altınlarla birlikte kaçtığı iddia edilen 3 şüpheliden biri yakalandı. Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor. Şüpheli kuyumcuların toplamda 2 milyon lira değerinde altın ve nakit para dolandırdığı belirtildi.