Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 6 Ekim'de düzenlenecek seçimlere adaylığını açıkladı

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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 6 Ekim'de düzenleneceği duyurulan cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını açıkladı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı resmi sosyal medya hesabında yayımlanan videoda Cumhurbaşkanı Said'in Tunus'un güneyinde yer alan Burc el-Hadra bölgesinde yaptığı konuşma yayımlandı.

Said, "Ulusal kurtuluş mücadelesini sürdürmek için 6 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine resmen adaylığımı açıklıyorum." dedi.

Burc el-Hadra bölgesinin Tunus'un dokunulmazlığının remzi olduğunu belirten Said, Tunus'un kuzeyinden güneyine bağımsız ve birleşik bir devlet olduğunu teyit ettiği için adaylığını bu bölgede duyurmayı seçtiğini vurguladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 Ekim'de düzenleneceğini duyurmuştu.