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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü - Son Dakika
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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus'un başkenti Tunus'ta Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve işbirliği konuları ele alındı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü
16.01.2024 - 11:00,
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TUNUS, 16 Ocak (Xinhua) -- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said (sağdan birinci), Tunus'un başkenti Tunus'ta konuk Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi (soldan birinci) ile bir araya geldi, 15 Ocak 2024. (Fotoğraf: Huang Ling/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü - Son Dakika
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