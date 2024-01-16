Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

TUNUS, 16 Ocak (Xinhua) -- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said (sağdan birinci), Tunus'un başkenti Tunus'ta konuk Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi (soldan birinci) ile bir araya geldi, 15 Ocak 2024. (Fotoğraf: Huang Ling/Xinhua)