Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said Hükümette Geniş Çaplı Revizyona Gitti

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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni atamalar ile hükümette geniş çaplı revizyona gitti.

Tunus Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından hükümet üyelerinin değişikliğine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre yapılan hükümet revizyonuyla atanan yeni bakanlar şu şekilde gerçekleşti:

Ulusal Savunma Bakanı Halid es-Sehili, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti, Sağlık Bakanı Mustafa el-Fercani, Ekonomi ve Planlama Bakanı Semir Abdulhafız, Sosyal İşler Bakanı İsam el-Ahmer, Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Semir Abid, Tarım, Su Kaynakları ve Balıkçılık Bakanı İzzeddin Bin eş-Şeyh, Eğitim Bakanı Nureddin en-Nuri, Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Munzir Beliyd, Gençlik ve Spor Bakanı es-Sadık el-Murali, İletişim Teknolojileri Bakanı Süfyan el-Hemisi, Ulaştırma Bakanı Reşid Amiri, Devlet Taşınmazları ve Emlak İşleri Bakanı Vecdi el-Hezili, Çevre Bakanı Habib Abid, Turizm Bakanı Süfyan Takiye, Din İşleri Bakanı Ahmed el-Buhali, Aile, Kadın, Çocuk ve Yaşlılar Bakanı Esma Cabiri, Kültür Bakanı Amine es-Serafi, Çalışma ve Mesleki Eğitim Bakanı Riyad Şevvad, Devlet Bakanı Muhammed Bin Ayadi, Devlet Bakanı Hammadi el-Habib, Devlet Bakanı Hüsna Ciballah.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 8 Ağustos'ta Başbakan Ahmed el-Haşşani'yi görevden alarak yerine Sosyal İşler Bakanı Kemal el-Medduri'yi atamıştı.

25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliğinin ardından başkanlık sistemine geçilen Tunus'ta, hükümet başkanı ve üyelerini cumhurbaşkanı atıyor.