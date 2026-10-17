Tunus Dışişleri Bakanı Nefti, Bağdat'ta İİT'nin çalışma mekanizmalarını görüştü

Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İsmail Veled eş-Şeyh Ahmed ile ekonomik ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi ve teşkilatın çalışma mekanizmalarının modernize edilmesini görüştü.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nefti, İİT Dışişleri Bakanları Konseyinin 52. oturumu kapsamında Irak'ın başkenti Bağdat'ta Genel Sekreter Şeyh Ahmed ile bir araya geldi.

Görüşmede, üye ülkeler arasında eş güdüm ve istişarenin artırılması, teşkilatın yapısının geliştirilmesi ve çalışma mekanizmalarının modernize edilmesi konuları ele alındı. Ekonomik ve teknolojik alanlarda ortaklık programları oluşturulması ve bu süreçte Tunuslu uzmanların bilgi ve deneyimlerinden yararlanılması üzerinde duruldu.

Nefti, İİT'nin etkinliğini artırmaya yönelik çabalarından dolayı Genel Sekreter Şeyh Ahmed'e Tunus'un takdirini ileterek, İslam ülkeleri arasında dayanışma, işbirliği ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesinin ortak kalkınmaya katkı sağlayacağını belirtti.

Görüşmede ayrıca Tunus'un Filistin meselesine ilişkin tutumu yinelenerek, Filistin halkının korunması ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkı başta olmak üzere tüm meşru haklarının güvence altına alınması gerektiği vurgulandı.