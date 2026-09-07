Tunus el-Kef'te Zerde Şenliği'nde atlı gösteriler geleneği yaşatıldı

Tunus'un kuzeybatısındaki el-Kef vilayetine bağlı es-Sers kentinin kırsalında, buğday başta olmak üzere tahıl hasadının tamamlanmasının ardından düzenlenen geleneksel Zerde Şenliği, yüzlerce kişiyi bir araya getirdi.

Tarım ve özellikle tahıl üretiminin önemli geçim kaynaklarından olduğu bölgede köylüler, hasat döneminin ardından Zerde'de buluşarak geleneklerini yaşattı.

Sers kırsalındaki şenlik alanında aileler, çocuklar ve çevre yerleşimlerden gelen ziyaretçiler bir araya gelirken, şekerleme tezgahları gün boyunca etkinliğe renk kattı.

Şenliğin en dikkat çeken bölümünü ise ailelere ait atlarla gerçekleştirilen geleneksel gösteriler oluşturdu. Biniciler, özenle hazırladıkları atlarıyla geleneksel figürler sergiledi.

Memleketine Zerde için dönüyor

Sersli fotoğraf sanatçısı Hamza Ayari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafçılığın hobisi olduğunu belirterek, Zerde dolayısıyla her yıl memleketine geldiğini söyledi.

Zerde'nin müzik, atlar ve farklı geleneksel unsurları bir araya getirdiğini dile getiren Ayari, etkinliğin aynı zamanda aileleri ve bölge halkını buluşturan önemli bir şenlik olduğuna işaret etti.

Ayari, "Zerde, müzik ve atlar başta olmak üzere kültürel mirasımızı yaşatan geleneksel bir etkinlik. Her yıl buraya gelip bu güzel etkinliği fotoğraflıyor, insanların nasıl bir araya geldiğini kayda alıyorum." dedi.

Sers'in tarihi ve kültürel mirasının korunmasının kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Ayari, bu nedenle fotoğraflarıyla bölgenin geleneklerini belgelemeye çalıştığını kaydetti.

Zerde'de at biniciliği geleneği yaşatılıyor

Zerde kapsamındaki atlı gösterilere katılan 34 yaşındaki at binicisi Vehbi Tuvayti, binicilik tutkusunun ailesinden geldiğini anlattı.

Babası ve dedesinin de at binicisi olduğunu belirten Tuvayti, küçük yaşlardan itibaren atlarla iç içe büyüdüğünü ve bu geleneğin ailesinde kuşaktan kuşağa aktarıldığını söyledi.

Tuvayti, atlı gösterilere maddi bir karşılık beklemeden, geleneklerini yaşatmak için katıldıklarını ifade ederek, "At sevgisi bize küçük yaşlardan itibaren ailemizden geçti. Babam ve dedem de at binicisiydi. Biz bu geleneği sürdürüyor, dostlarımızla bir araya gelip eğleniyoruz." diye konuştu.

Atların yetiştirilmesi ve gösterilere hazırlanmasının sabır isteyen uzun bir süreç olduğunu anlatan Tuvayti, atların küçük yaşlardan itibaren aşamalı şekilde eğitildiğini kaydetti.

At biniciliği kuşaktan kuşağa aktarılıyor

Zerde kapsamındaki gösterilere katılan at binicisi Emanullah Rahhal da biniciliğe çocukluk yaşlarında ilgi duymaya başladığını dile getirdi.

Rahhal, ailesinin geçmişten beri binicilik geleneğiyle tanındığını belirterek, atlarla ilgilenmenin hayatının önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Atını küçük yaşlardan itibaren sabırla eğittiğini ve onunla günlük hayatının önemli bölümünü geçirdiğini anlatan Rahhal, geleneksel biniciliğin yalnızca bir gösteriden ibaret olmadığını vurguladı.

Rahhal, "Binicilik bizim damarlarımızda var. Dedelerimizden kalan bu geleneği korumaya çalışıyoruz. Atlarla ilgilenmek bizim için çocukluktan başlayan bir sevgi." ifadelerini kullandı.

Tunus genelinde hasat sonrası gelenek yaşatılıyor

Tunus kırsalında hasat ile yeni ekim dönemi arasındaki zaman diliminde düzenlenen Zerde, yalnızca bir kutlama değil, aile ve akrabalık bağlarını tazeleyen geniş çaplı bir sosyal buluşma niteliği taşıyor. Şenliklerde yerel müzikler ve halk sanatları öne çıkarken, ülkenin farklı vilayetlerinde de benzer gelenekler yaşatılıyor.

Nitekim ağustos ayında gerçekleştirilen "Mendara Festivali" gibi organizasyonlarda geçmişin orak, harman ve öğütme yöntemleri canlandırılırken; Zerde türü yerel şenlikler de tarım toplumunun kadim yaşam biçimini yeni nesillere aktarmayı sürdürüyor.