Tunus merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Yurt Dışında Mahsur Kalan Tunusluları Kurtarma Derneği, Rusya'da kaybolduğu belirtilen 12 Tunus vatandaşının akıbetinin ortaya çıkarılması için çağrıda bulundu.

Dernek Başkanı Muhammed İkbal bin Receb, başkent Tunus'ta kayıp kişilerin ailelerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'da kaybolan 12 Tunus vatandaşına ilişkin vakayı belgelediklerini kaydeden Receb, Tunus makamlarından konuya dair yeterli yanıt alamadıklarını dile getirdi.

Receb, kayıp kişilerin ailelerinin aktardığına göre söz konusu kişilerin savaşa katılmayı ve Rus ordusuna dahil olmayı reddetmeleri halinde sınır dışı edilmekle tehdit edildiğini belirtti.

Meselenin insani ve toplumsal boyutuna dikkati çeken Receb, kayıp kişilerin ailelerinin ve derneğin, Rusya-Ukrayna Savaşı dahil bölgesel çatışmaların tarafı haline getirilmesine karşı olduklarını ifade etti.

Tunus Parlamentosu Milletvekili Macidulin el-Vergi'nin de konuyu kısa süre önce dışişleri bakanına ilettiğini aktaran bin Receb, ancak bu girişime henüz yanıt verilmediğini kaydetti.

Dernek, kayıp kişilerin hangi koşullarda askere alındığına, askeri hizmet sözleşmelerini baskı altında mı imzaladıklarına ya da Rus vatandaşlığı veya başka avantajlar karşılığında mı orduya katıldıklarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Rus makamlarından da konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Ocak 2024'te imzaladığı kararnameyle Rus ordusunda sözleşmeli görev yapan yabancılar ile ailelerinin Rus vatandaşlığı almasını kolaylaştıran düzenlemeyi yürürlüğe koymuştu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Mart 2025'te Rusya'daki Orta Asya ülkelerinden göçmenlerin gözaltı ve sınır dışı edilme tehdidiyle Rus ordusuna katılmaya zorlandığına ilişkin vakaları belgelemişti.

Uluslararası Af Örgütü de Eylül 2026'da yayımladığı raporda, Rus ordusuna yabancıların zorla, aldatma yoluyla veya sivil iş fırsatları sunularak katılmaya yönlendirildiği vakalara yer vermişti. Bu vakalar arasında Arap ve Afrika ülkelerinin vatandaşlarının da bulunduğu belirtilmişti.

Rus makamları ise ülkede yasal olarak ikamet eden yabancıların askeri sözleşme imzalayarak silahlı kuvvetlere gönüllü biçimde katılabileceğini savunuyor.